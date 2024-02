Merce contraffatta sequestrata all'aeroporto di Alghero

Nei guai un passeggero, rischia una multa fino a 7mila euro

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Un passeggero proveniente dal Marocco, via Fiumicino, fermato all'aeroporto di Alghero ed è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento, accessori e profumi e altra merce contraffatta.

I funzionari dell'Agenza delle dogane hanno fermato l'uomo per un controllo di routine, e nel bagaglio che aveva imbarcato nella stiva dell'aereo hanno trovato le false griffe: sei tute e due paia di scarpe con la marca contraffatta della Nike, un profumo Versace, una borsa Louis Vuitton, due profumi Hugo Boss, uno Chanel e uno Louis Vuitton. Tutta merce di cui il detentore non è stato in grado di esibire nessun documento a corredo che attestasse l'origine e la provenienza dei prodotti.

La merce è stata trasferita nel deposito di temporanea custodia doganale, nell'attesa delle certificazioni di autenticità da parte dei periti dei titolari dei marchi. Gli stessi periti hanno poi riscontrato che i prodotti analizzati non erano autentici ma contraffatti. La merce è stata sequestrata e all'uomo è stata inflitta una sanzione che può arrivare fino a 7mila euro.