Pioggia e venti di burrasca: massima allerta in Sardegna

Avviso di criticità ordinaria della Protezione civile

Di: Redazione Sardegna Live

Allerta Gialla per rischio idraulico e idrogeologico nella Sardegna occidentale a causa di un vortice depressionario che porterà sull'Isola piogge, locali temporali, e vento da nord ovest.

Per questo motivo la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità ordinaria "Allerta Gialla" in vigore fino alle 21 di oggi e un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido fino alle 12 di martedì 10 gennaio.

"Dalla mattinata di oggi e per le successive 27 ore sono previsti venti forti da nord-ovest a partire dai settori settentrionali e i rilievi, fino a burrasca lungo le coste e i crinali. mareggiate lungo le coste esposte - si legge nella comunicazione della Pc regionale - Un'attenuazione dei fenomeni è prevista nella seconda parte di martedì 10 gennaio".

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha, inoltre, reso note le norme di comportamento per evitare possibili situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica nelle zone a rischio allagamenti: "evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Non scendere nei piani interrati o seminterrati, Non uscire di casa; Allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati".