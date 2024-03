Todde supera Truzzu di 3.061 voti: prima governatrice in Sardegna

Alessandra Todde diventa ufficialmente la prima donna presidente della Regione Sardegna con 3.061 preferenze

Di: Redazione Sardegna Live

Alessandra Todde diventa ufficialmente la prima donna presidente della Regione in 75 anni di storia autonomistica dell'Isola, con 3.061 preferenze in più rispetto al candidato di centrodestra Paolo Truzzu: manca soltanto il verbale definitivo atteso per mercoledì mattina, 20 marzo.

La Corte d'Appello di Cagliari ha proclamato ufficiale l'elezione dei 60 consiglieri regionali della Sardegna.

Il seggio in bilico nella maggioranza del campo largo è stato assegnato al M5s e non al Pd . Il posto va a Emanuele Matta del collegio del Medio Campidano.

La notizia della proclamazione di Alessandra Todde presidente della Regione Sardegna e degli eletti in Consiglio è arrivata a mezz'ora dall'avvio della prima riunione della coalizione con tutti gli eletti, in programma a Oristano.