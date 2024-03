Pioggia, vento e mareggiate, da stanotte scatta l’allerta in Sardegna

Avviso della Protezione civile sino alla mezzanotte di lunedì 4 marzo

Di: Redazione Sardegna Live

Pioggia, forte vento e mareggiate in arrivo in gran parte dell'Isola. La Protezione civile regionaleha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate, che sarà in vigore dalla mezzanotte di domenica 3 marzo sino alla mezzanotte di lunedì 4.

Secondo quanto si legge nell'avviso, dalle prime ore di lunedì e per tutta la giornata, la Sardegna sarà interessata da venti che andranno da moderati e forti da ovest, nord-ovest, con intensificazione fino a burrasca sulle coste settentrionali, su quelle occidentali e sui crinali. Tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate. Sulle coste della Sardegna Nord-Occidentale sono previste onde con altezza significativa media intorno a 6 metri, mentre su quelle della Sardegna meridionale e nel Golfo di Cagliari sono previste onde con altezza significativa media intorno ai 2,5 metri.

Altro avviso a partire dalle 14 di domenica 3 e sino alla mezzanotte di lunedì 4 di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree Montevecchio Pischinappiu e Tirso; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sull'area del Logudoro.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni (fonte ARPAS)

Previsioni per lunedì 4 marzo

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli e localmente moderati. Possibili nevicate sui rilievi orientali al di sopra dei mille metri. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Temperature: in calo, localmente anche sensibile, in entrambi i valori.

Venti: moderati o forti da nord-ovest con rinforzi di burrasca sulle coste e i crinali.

Mari: moto agitati sui bacini occidentali in estensione al Canale di Sardegna, molto mossi altrove; in attenuazione in serata sul settore settentrionale. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni per martedì 5 marzo 2024

Cielo irregolarmente nuvoloso con più ampie schiarite dal pomeriggio.

Temperature: in aumento in entrambi i valori, localmente anche sensibile nelle massime.

Venti: deboli o moderati da nord-ovest con rinforzi sulle coste settentrionali dalle ore centrali.

Mari: molto mosso.

Tendenza per i giorni successivi

Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso in entrambi i giorni. Le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo, mentre le massime saranno in lieve calo mercoledì e in lieve aumento l'indomani. Mercoledì i venti soffieranno deboli o moderati da ovest nord-ovest con rinforzi lungo le coste settentrionali, mentre risulteranno deboli variabili giovedì. I mari saranno generalmente molto mossi, localmente agitati sul settore settentrionale.