Minaccia la madre con una roncola, 24enne finisce in manette

Un brutto episodio in famiglia, sul posto i Carabinieri della locale stazione

Di: Alessandro Congia

Una richiesta di soccorso al 112, da parte di una donna, terrorizzata: i Carabinieri della Stazione di Golfo Aranci sono intervenuti in soccorso di una donna spaventata dall’atteggiamento aggressivo del figlio che con una roncola, dopo avere danneggiato gli arredi interni dell’abitazione in cui vivono, si è scagliato contro l’auto di proprietà della madre, dove quest’ultima si era rifugiata per tentare di allontanarsi, danneggiandone la carrozzeria. I militari, giunti sul posto, hanno immobilizzato e arrestato G.F., 24enne, per maltrattamenti nei confronti della madre.

L’arresto è stato eseguito perché i Carabinieri hanno accertato che pur non avendo mai presentato denunce riferibili a maltrattamenti, da tempo la donna era soggetta a minacce ed episodi di violenza sulle cose da parte del giovane, fortunatamente mai sfociati in violenza fisica.

La roncola è stata sequestrata e il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia in attesa della direttissima in cui è stato convalidato l’arresto e disposto l’allontanamento dalla casa familiare.