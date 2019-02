Barca in fiamme e auto distrutte da un rogo a Sant’Elia. Notte di super lavoro dei pompieri

Sulle cause dei due distinti episodi sono in corso gli accertamenti, non si esclude il gesto doloso

Di: Alessandro Congia

Quattro auto andate letteralmente in cenere, in via Schiavazzi, a Sant’Elia. I Vigili del Fuoco del Distaccamento Porto e un autobotte della centrale di viale Marconi sono intervenuti per l’incendio su quattro veicoli. I pompieri hanno evitato il propagarsi delle fiamme ad altre autovetture adiacenti e alla palazzina sovrastante. Sul posto anche le Volanti del 113.

Alle 6 del mattino invece, sempre i Vigili del Fuoco, con una squadra del Distaccamento Porto e una autobotte della Centrale, sono tempestivamente intervenuti per l’incendio su un’imbarcazione in via Calafati: il rogo alla barca, situata all’interno di un rimessaggio, è stato prontamente domato dalle squadre, sul posto è intervenuta anche la Radiomobile del 112, in forza al Comando Compagnia di via Nuoro.