Olbia. In fiamme rimorchio frigo nella zona industriale

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti poco dopo le 14:30 per l’incendio di un rimorchio frigo in via Tunisia, nella zona industriale di Olbia. Il rapido intervento della squadra dei Vigili del fuoco ha evitato che lo stesso potesse propagarsi ai rimorchi parcheggiati di fianco e a limitare i danni. Le cause sono in fase di verifica.