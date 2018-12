Rissa in piazza tra balordi, pregiudicato colpisce con una stampella un agente

L’episodio è avvenuto nella centralissima piazza Del Carmine, ormai da tempo “terra di nessuno”

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, ulteriormente intensificato in vista delle festività natalizie con una particolare attenzione alle attività commerciali e le zone dello shopping cittadino, gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Maurizio Chessa, 50enne, pluripregiudicato, per il reato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Su segnalazione del Centro Operativo di una rissa in atto in Piazza del Carmine, gli equipaggi del “Gruppo Falchi” della Squadra Mobile, che si trovavano nelle vicinanze, hanno raggiunto la Piazza controllando a distanza la situazione.

I poliziotti hanno subito notato un gruppetto di persone che discutevano animatamente tra loro e, improvvisamente, due donne si separavano dal resto del gruppo e inseguivano un uomo raggiungendolo e colpendolo con calci, pugni e con le borsette che portavano con se.

Al fine di evitare più gravi conseguenze un agente del Gruppo Falchi è intervenuto immediatamente bloccando le due donne ma nello stesso istante sopraggiungeva un soggetto, identificato poi per Maurizio Chessa che, con una delle due stampelle in suo possesso, si avvicinava al poliziotto colpendolo violentemente alla schiena, tanto da spezzarla.

L’uomo è stato immediatamente immobilizzato da personale della Squadra Volante presente sul posto ma nel contempo un secondo soggetto, identificato poi per O.L. 49enne che si era avvicinato per dare manforte alle persone fermate, è stato prontamente immobilizzato da un altro poliziotto.

Dal controllo è emerso che O.N. fosse in possesso di un coltello a serramanico, così anche una delle due donne coinvolte M.V., pertanto i due sono stati denunciati in stato di libertà per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e porto e possesso ingiustificato di armi atti ad offendere mentre S.D. per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito del colpo ricevuto con la stampella da parte di Chessa l’agente è stato accompagnato al pronto soccorso dove gli sono stati assegnati cinque giorni di cure.