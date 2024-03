Polizia. Concorso per 21 atleti “Fiamme Oro”

Pubblicato il concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 21 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro

Di: Redazione Sardegna Live

Nel Portale unico del reclutamento è pubblicato il concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 21 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – del 29 febbraio 2024.

LE DISCIPLINE SPORTIVE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

La domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, cui si può accedere mediante apposito link di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento.

Alla procedura informatica di presentazione della domanda, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) -Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password) che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it.

b)-Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza.

Si potrà accedere con tre modalità:

1) “Desktop” – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE;

2) “Mobile”-si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’ app “Cie ID e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;

3) “Desktop con Smartphone– si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless , l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’ app “Cie id”

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, i genitori del candidato minorenne dovranno sottoscrivere ed inviare l’autorizzazione all’assunzione (All.1), con copia fronte/retro dei loro documenti d’identità, all’indirizzo PEC dipps035.0602@pecps.interno.it.

I candidati devono inoltrare all’indirizzo PEC dipps035.0602@pecps.interno.it entro il medesimo termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata (All.2) controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi (tra quelli elencati all’articolo 8, comma 1 del bando), che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve, altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti “atleta di interesse nazionale”.

La suddetta attestazione (All.2) dovrà essere trasmessa in uno specifico file pdf nominato come segue: Cognome Nome data di nascita FO20241 – attestazione Federazione (es.ROSSI Mario 01.01.2000 FO20241 – attestazione Federazione)

Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.

I candidati devono, inoltre, presentarsi agli accertamenti psico-fisici ed attitudinale muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del certificato anamnestico (ALL.3) sottoscritto dal medico di base di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali.

Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza compatibili, attestati di tecnico specialista sportivo, abilitazioni all’esercizio della professione e di ulteriori titoli di studio, dovranno far pervenire al Servizio Concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del conseguimento dell’idoneità, la documentazione comprovante il possesso dei predetti titoli, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa, in proposito, ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all’originale, come da facsimile (All.4), pena del mancato riconoscimento degli stessi.

Tale documentazione deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it con copia fronte/retro di un valido documento di identità, in specifici file formato PDF nominati come segue: Cognome Nome data di nascita FO20241 – titoli di preferenza e/o attestato tecnico specialista sportivo e/o abilitazione all’esercizio della professione (es. ROSSI Mario 01.01.2000 FO20241 – attestazione tecnico specialista sportivo).

Il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso.