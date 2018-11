In archivio l’undicesima edizione della mostra micologica torralbese

Successo anche per il "MotoFunghi"

Di: Antonio Caria

Il gruppo micologico torralbese presieduto da Raffaele Marras ha archiviato con successo l’undicesima edizione della mostra micologica promossa con la collaborazione del Comune, della Pro loco e della locale sezione dell’Avis.

Una tre giorni interamente dedicata agli appassionati della micologia grazie anche al valido supporto dei micologi Alberto Mua, Mario Melis, Massimo Sanna e Marco Casula che, nel convegno di apertura (17 novembre), nel caseggiato delle ex scuole elementari, hanno illustrato le varie caratteristiche dei funghi, dai commestibili ai velenosi.

Non sono mancati gli interventi del Sindaco Vincenzo Dore, del presidente Marras e del consigliere regionale del Partito dei Sardi, Pier Mario Manca, che ha palrato della legge regionale per la regolamentazione della raccolta dei funghi.

Al termine è stata inaugurata la mostra, molto apprezzata e ammirata dai visitatori. Apprezzamento ha riscosso anche il motoraduno “MotoFunghi” (18 novembre) che ha portato i motociclisti in giro per una parte del Meilogu con tappe a Bonnanaro, Borutta, Thiesi, il nuraghe Santu Antine e il rientro in paese per il pranzo.

Anche quest’anno è stato rinnovata l’appuntamento riservato alle scolaresche, con la scuola media di Bonnanaro e Torralba che nella giornata di ieri 19 novembre, hanno visitato e potuto conoscere le varie tipicità di funghi. L’appuntamento è per il prossimo anno per la dodicesima edizione.