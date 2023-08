Torna a Torralba il festival canoro organizzato dall'Avis Comunale

Di: Arianna Zedda

Torna, a Torralba , " I migliori anni - il festival canoro dei piccoli ormai diventati grandi ", la serata musicale organizzata dall'Avis Comunale in collaborazione con Pro loco Torralba, l'amministrazione comunale e la scuola civica di musica 'Meilogu', giunta alla sua seconda edizione.

L'appuntamento è per venerdì 11 agosto alle ore 21:30 in Piazza Manzoni, nel Comune di Torralba (SS). L'evento sarà condotto da Giovanna Rassu e diretto dalla Maestra di canto Alessandra Melis, ospite della serata il gruppo musicale sardo 'Non solo barritas'.

Verranno riproposti i brani musicali di maggior successo delle hit parade della musica italiana degli anni 70-80-90 e 2000.

Il festival nasce con l'obiettivo di divertire, ma anche di informare, per sensibilizzare e promuovere il nobile gesto della donazione del sangue tra i partecipanti .

Come ogni estate si ripresenta in Sardegna la carenza di sangue e di fatto vengono ridotti gli interventi chirurgici ei pazienti talassemici temono di non riuscire a ricevere la loro terapia. Sta mancando il sangue veramente in modo importante e il periodo estivo è quello più critico, quindi l'appello è che chi è donatore venga a donare prima di andare in vacanza mentre a chi non lo è lo invitiamo a venire a provare" , ha spiegato il presidente dell'Avis Regionale Sardegna Vincenzo Dore .