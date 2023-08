Torralba: il 5 agosto appuntamento con la prima edizione di "Bestimentas in allegria"

Gruppi folk, cavalieri e danze a partire dalle 18:30

Di: Redazione Sardegna Live, foto Associazione culturale Santu Antine Torralba

Sabato 5 asgoto Torralba ospiterà la prima edizione di "Bestimentas in Allegria".

Tanti sono i paesi che hanno aderito all'iniziativa promossa dall'associazione culturale Santu Antine in collaborazione con l'Associazione ippica, il Comitato di Sant'Antonio e di San Sebastiano e supportata dalla locale Pro loco, dal Comune di Torralba e dalla Scuola civica Mejlogu.

"Oltre cento figuranti a piedi e a cavallo provenienti dai vari angoli della Sardegna prenderanno parte all'evento", spiegano gli organizzatori.

La serata inizierà alle ore 18:30 con la sfilata per la via principale del paese. Nella passerella allestita per l'occasione in piazza Manzoni, Giovanna Rassu presenterà gli abiti dei paesi rappresentati.

Al termine del passaggio dei costumi, la piazza si lascerà andare ad un ballo sardo con tutti i partecipanti all'evento. Seguirà la cena offerta ai figuranti e a seguire balli in piazza in compagnia di Guido Vercellino e Giuseppe Pola.