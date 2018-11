Fiamme in casa, salvi 80enne e la figlia

I carabinieri della Compagnia di Ottana hanno provveduto a chiamare il personale del 118 che ha accompagnato i due residenti nell'abitazione all'ospedale di Nuoro per accertamenti.

Dai primi accertamenti le fiamme avrebbero avuto origine per cause accidentali. Gravi i danni alla copertura in legno del magazzino. Non si segnalano danni alle persone presenti.