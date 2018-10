Al Civico l’undicesimo compleanno di “Ven conmigo”

Nove scuole di danza coinvolte nello spettacolo promosso dall’Associazione Music & Movie

Di: Antonio Caria

Il prossimo 2 novembre “Ven conmigo”, lo spettacolo organizzato dall’dall’Associazione Music & Movie e diretto artisticamente da Roberto Manca, taglierà il traguardo delle undici primavere.

Nato nel lontano 2006 al Cinema Ariston come interessante occasione d’incontro per molte realtà locali del ballo e della danza, lo spettacolo è ispirato alla storia del docufilm “Siamo tutti in ballo” di Marilyn Agrelo.

Per questa importante occasione saliranno sul palco del Teatro Civico di Sassari (inizio alle 21.00), i Number One dei maestri Danilo e Dolores, l’associazione Danza Estemporada con coreografie di Roberta Valente, la Gran Ballo New Dance della maestra Caterina Muntoni, il Centro Danza Simona Cillo, l’Associazione Danza Arabesque con le coreografie di Sharon Podesva, Emmeleia con le coreografie di Rossana Schintu, la Broadway Dancestudio diretta da Lory Warner, la Dance Explosion Sardegna di Ittiri diretta da Davide Fadda e la Asd Moving Soul di Porto Torres diretta da Roberta Valente.

La serata sarà presentata da Maria Paola Cabizza. Per informazioni e prevendita è possibile chiamare il numero di telefono 3401846468.