Sassari. Accerchiato e pestato selvaggiamente: grave un 30enne

Il giovane è ricoverato in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Un 30enne è stato aggredito e selvaggiamente pestato la scorsa notte a Sassari, mentre rientrava a casa nel quartiere di San Paolo. Era di rientro da una serata al bar con gli amici, quando in via Fermi è stato circondato da più persone. uomo di 30 anni è stato aggredito e selvaggiamente picchiato da un gruppo di sconosciuti di

Nonostante le gravi ferite si è recato nella sua abitazione, mettendosi a letto. A chiedere l'intervento del 118 è stata la compagna, l'indomani mattina, dopo averlo trovato in gravi condizioni. Trasferito al pronto soccorso del Santissima Annunziata è stato sottoposto a un intervento chirurgico per asportare un ematoma dalla testa.

Ancora in ospedale, il giovane è in gravi condizioni e la prognosi resta riservata. Gli agenti della Squadra mobile hanno sentito diverse persone vicine al 30enne e stanno analizzando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili del brutale pestaggio.