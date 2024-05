Abbanoa: mercoledì lavori a Cagliari e Sassari

Stop all'erogazione dell'acqua in alcuni quartieri

Di: Redazione Sardegna Live

Per mercoledì 15 maggio i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione lungo la condotta idrica di via Peretti a Cagliari. L'intervento consiste nell'attivazione di un nuovo tratto in sostituzione di una vecchia tubatura dismessa.

Durante le operazioni, tra le 7 e le 18, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica in via Peretti e nel rione di Barracca Manna. Grazie a una serie di manovre in rete e all'accumulo dei serbatoi, l'erogazione all'utenza sarà invece garantita a Monserrato e nella zona Ateneo nel Comune di Sestu alimentati dalla stessa condotta. Eventuali cali di pressione, limitati alle zone alte, potrebbero verificarsi nel pomeriggio. Il servizio riprenderà comunque a pieno regime appena sarà riavviato il potabilizzatore e ripristinati i livelli nei serbatoi.

Sempre mercoledì 15 a Sassari i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento di Ponte Rosello. Nel dettaglio, saranno installate delle nuove apparecchiature idrauliche nella condotta in uscita dall'impianto per una migliore gestione del servizio a beneficio dell'utenza. Le operazioni saranno eseguite a partire dalle 7 fino alle 22.30: durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l'erogazione idrica verso i quartieri di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sacro Cuore e Monte Rosello Basso.

Al termine dell'intervento, le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell'impianto. L'erogazione potrebbe essere ripristinata prima dell'orario previsto qualora i lavori dovessero terminare in anticipo rispetto a quanto preventivato.