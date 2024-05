Comunali a Sassari. Cinque aspiranti sindaci e oltre 700 candidati

Sono 24 le liste presentate entro i termini

Di: Redazione Sardegna Live

A Sassari, così come nelle altre città sarde chiamate al voto, si è chiusa a mezzogiorno la finestra utile per presentare le liste alle Comunali dell’8 e 9 giugno.

Sono cinque i candidati a sindaco: Giuseppe Mascia per il Campo largo di centrodestra sostenuto da sette liste, lo stesso numero di quelle a sostegno di Gavino Mariotti (centrodestra), quindi Nicola Lucchi portabandiera del polo civico, Giuseppe Palopoli con la sua lista “Sassari svegliati” e Mariano Brianda, sostenuto dalla Costituente per Sassari, da Giovani per Sassari e da Generazione Sassari, la lista di Manuel Pirino, che inizialmente aveva annunciato la sua candidatura a sindaco poi ritirata.

Per quanto riguarda gli altri candidati, Giuseppe Mascia è sostenuto Pd, M5s, Fare città, Sassari Progressista e Solidale, Orizzonte Comune, Alleanza Verdi Sinistra e Futuro Comune. Il candidato del centrodestra Gavino Mariotti è sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Riformatori, Psd’Az, Azione con Calenda Soluzioni per Mariotti sindaco, Visione Comune e Orgogliosamente Sassari. Nicola Lucchi corre con il sostegno di Sardegna al Centro 20Venti, Sassari è, Sassari Progetto Comune, Prima Sassari, Noi per Sassari, Uniti per Sassari.

In tutto le candidature a consigliere comunale nel capoluogo turritano sono 713. Ora la Commissione elettorale circondariale esaminerà la documentazione per l’ammissione alla competizione per le Comunali. A seguire ci sarà l’estrazione dell’ordine con cui saranno inseriti nella scheda elettorale i candidati alla carica di sindaco e le liste delle coalizioni.