Maltempo, la situazione sulle strade: rallentamenti sulla 554

Si raccomanda la massima prudenza

Di: Redazione Sardegna Live - Foto e video di Antonella Albini

La pioggia caduta incessante ha inondato le strade creando disagi, lunghe code e situazioni di pericolo per gli automobilisti.

Nelle foto la situazione questa mattina sulla 554.

STRADE CHIUSE. Chiuso al traffico, in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 125 Var Orientale Sarda (Nuova SSV 125 - ex. NSA 232), dal km. 42+100 al km. 44+420 a causa di una frana all’ingresso sud galleria Arexini. Chiusi al traffico anche tratti della SS 195 Sulcitana (km. 8+9, km. 9+3 e km. 10+1) con chiusura del Ponte della Scafa (per arrivare a Cagliari si deve percorrere la S.S. 195 in direzione Teulada, Giba, S.S. 293 verso Siliqua ed entrare sulla S.S. 130).

Inagibile un tratto della SS 395 di Elmas (dal km. 0 al km. 0+6) a causa dell’allagamento del sottopasso che dalla SS 391 porta alla Metro allagato.