Elezioni regionali 2019. Fortza Paris: «In campo per rilanciare i valori del vero sardismo federalista»

Gianfranco Scalas: «La nostra terra e i nostri concittadini prima di qualsiasi ipotesi»

Di: Antonio Caria

«Le fibrillazioni, le illazioni ed i giochetti di vecchia politica pre elezioni ci impongono di dire che Fortza Paris è in campo per le elezioni regionali per rilanciare i valori del vero sardismo federalista e Fortza Paris parteciperà alle elezioni regionali sarde con quanti vorranno proporre concretezza di programmi ,per un nuovo rapporto con lo stato e con la condivisione di punti programmatici qualificanti e con tutti quelli che amano la Sardegna e che vogliono impegnarsi a prescindere dalle vecchie appartenenze e i vecchi steccati ideologici».

Lo ha dichiarato in una nota il Presidente Nazionale, Gianfranco Scalas che ha aggiunto come «La posizione di Fortza Paris è e sarà rivolta ad accordi di programma senza cedere sui valori identitari e ponendo la Nostra terra e i nostri concittadini prima di qualsiasi altra ipotesi o procedure di parte e tantomeno di nomi. Discontinuità e certezza di valori e proposte. Siamo pronti a dialogare per e con la Sardegna prima di ogni altra opzione».