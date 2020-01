Nasce il coordinamento tra Fortza Paris, Uds e Sardegna Civica

Scalas, Nicolini e Cuccureddu: “Preoccupati per i ritardi della Giunta nel portare avanti gli impegni elettorali”

Di: Antonio Caria

La realizzazione di un’azione politica congiunta, anche in vista degli appuntamenti elettorali della prossima primavera. È questo l’obiettivo del coordinamento tra Fortza Paris, Uds e Sardegna Civica che ha visto la luce nei giorni scorsi, dopo l’incontro tra i Segreteari regionali Gianfranco Scalas, Antonio Nicolini e Franco Cuccureddu.

“Abbiamo iniziato ad esaminare la possibilità di fare liste comuni o, comunque, di sostenere comuni candidati a Sindaco – hanno dichiarato Cuccureddu, Nicolini e Scalas – in occasione del rinnovo di importanti amministrazioni comunali, come Quartu Sant’Elena, Nuoro, Porto Torres e La Maddalena, in attesa di capire se in primavera si voterà, finalmente, con elezioni di primo o secondo livello anche per la Province, dopo la lunga e poco democratica fase commissariale iniziata con la Giunta Pigliaru e che prosegue tuttora”.

Tra i temi trattati anche l’attività della Giunta Solinas: “Da un esame e dalla valutazione delle iniziative legislative finora approvate e dalle notizie che apprendiamo tramite gli organi di informazione dei provvedimenti portati avanti dalla Giunta regionale, emerge una forte preoccupazione – aggiungono – del ritardo notevole se non addirittura dell’assenza di concrete proposte nel portare avanti gli impegni elettorali fondamentali, che erano stati indicati come necessari per una vera svolta delle politiche regionali per la crescita e lo sviluppo della Sardegna”.

“Impegni che hanno portato al successo della coalizione di centrodestra – hanno sottolineato – con il contributo fondamentale delle nostre tre forze politiche. Sarebbe lungo elencarli tutti , ma un dato ci preoccupa fortemente ed è la vera cartina di tornasole – mettono ancora in risalto i Segretari delle tre forze politiche – ed è l’assenza di proposte concrete su tali temi : le riforme o le fai nei primi mesi o non riesci più a farle”.

“Ci preoccupa – queste ancora le loro parole – molto anche il fatto che si assiste ad una sorta di sfaldamento della coalizione : ad oggi, infatti, non esiste un organismo ed una sede, dove i partiti della coalizione che ha vinto con un consenso assai ampio, si possano confrontare sul programma e sui provvedimenti per attuarlo”.​

“Per queste ragioni – concludono – abbiamo sollecitato, sia al Presidente della Regione, sia ai Segretari delle altre forze politiche della maggioranza, un incontro per capire qual è il ruolo dei Partiti che hanno contribuito con proprie liste a far vincere le elezioni regionali”.