Fortza Paris: “Emettere una moneta complementare e cartolarizzare il debito regionale per combattere la crisi”

“Le conseguenze di questa situazione riguardano tutti”

Di: Antonio Caria

Emettere una moneta complementare regionale su piattaforma Bancor Network e tecnologia Blockchain, cartolarizzare il debito regionale con un modello minibot.

Sono queste le due proposte formulate da Fortza Paris per combattere la crisi economica che si sta creando a causa della diffusione del Coronavirus.

“Lo scenario è terribile ma si può fermare – sostengono Antonio Cardin, Giovanni Nurra, Silvia Pazzola, Marco Fidalis, Massimiliano Lepri, Ettore Casu, Augusto Fois e Piergiuseppe Idini –: lo si può solo con le politiche espansive della liquidità che siano rivolte a sostenere le famiglie e le imprese dal punto di vista della capacità di spesa anche in forza del fatto che la propensione marginale al consumo sarà altissima determinando quindi un potenziale alto moltiplicatore monetario conseguente all’auspicabile aumento della moneta circolante”.

A loro modo di vedere “In Sardegna si sentirà ancora più devastante l’effetto di quanto sta accadendo anche in forza di due motivi fondamentali: la sanità è tutta a carico della Regione e il turismo, quest’anno, non restituirà i risultati attesi né in termini economici né in termini di importazione di moneta”.