Air Italy in liquidazione: le dichiarazioni di Orrù (Progressisti) e Scalas (Fortza Paris)

Ecco le dichiarazioni dei due esponenti politici

Di: Antonio Caria

“Un disastro annunciato. Sembra di vivere in "the Truman show". Non c'è altro modo di definire il comportamento grottesco e irresponsabile della Giunta regionale che per 10 mesi non si è occupata di trasporti da e per la Sardegna e ha sottovalutato l'annunciata crisi del sistema, che oggi esplode con la liquidazione di Air-Italy e con l'assenza di voli in continuità territoriale dal 16 aprile in poi”.

Sono queste le parole pronunciate dalla Consigliera regionale dei Progressisti, Maria Laura Orrù, che aggiunge: “È da mesi che chiediamo di affrontare in modo serio e responsabile il tema in aula, ma l'unica cosa che questa maggioranza è riuscita a fare è stata tacere e mentire sulle reali questioni, nascondendole e nascondendosi dietro a proposte insostenibili presentate con grandi slogan sulla stampa. Niente di più è stato fatto”.

“La grave situazione – queste le parole del presidente nazionale di Fortza Paris Gianfranco Scalas – ed i rischi per la mobilità dei sardi si aggrava con la liquidazione di Air Italy meglio nota come Alisarda o meridiana. Non abbiamo possibilità di incidere ma con convinzione siamo vicini agli oltre 600 addetti sardi che stanno vedendo il buio e lo spettro della disoccupazione. In consiglio regionale serve unità del popolo sardo non la supponenza e le brighe”.