Approfitta della fiducia di un’anziana per derubarla: pregiudicato in manette

Un gesto vile e spregevole, accaduto nel reparto di geriatria del Santissima Trinità: gli agenti delle Volanti hanno però rintracciato e arrestato il colpevole

Di: Alessandro Congia

Ha utilizzato una banalissima scusa per sottrarle borsa e portafoglio, "Signora, ha uno strappo nel vestito. Lo può coprire con la borsetta, aspetti che l'aiuto": e con questo espediente l'ha raggirata e derubata. È accaduto al nosocomio cagliaritano di Is Mirrionis: l’autore del gesto è un pregiudicato cagliaritano, Salvatore Gervasi, 38enne, cagliaritano, il quale alla fermata del pullman indossava l'identico vestiario corrispondente alle descrizioni acquisite dall’anziana donna e già noto ai poliziotti delle Volanti per i numerosi precedenti delittuosi, molti dei quali attuati, peraltro, con gli stessi modi ingannevoli.

Gervasi è stato dunque fermato e ammanettato dopo neanche mezzora dal colpo messo a segno nel reparto di geriatria del Santissima Trinità. Bottino? Oltre ai documenti della donna 88enne, appena 15 euro tra banconote e monete. Ora si trova agli arresti domiciliari, domani mattina verrà sottoposto all'udienza di convalida per direttissima in Tribunale a Cagliari.