Arrivate 40 agnelline per i pastori in difficoltà

Nate in Umbria dopo la donazione post terremoto tornano sull’Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Nuoro, tra i pastori riuniti in piazza Italia per “Sa Paradura”, l’antichissimo rito arcaico legato prettamente alla tradizione dei pastori sardi, per offrire una seconda possibilità a quegli allevatori che, per ragioni diverse, hanno perso il loro gregge, c’erano anche i pastori di Cascia.

Circa un anno fa, un gruppo di pastori partì dall’Isola per donare cento pecore agli sfortunati colleghi dell’Umbria che avevano perso tutto a causa del terremoto. "Siamo rimasti molto colpiti da quel gesto nel momento del bisogno - racconta all'ANSA l'assessora del comune di Cascia, Monica Del Piano, giunta a Nuoro con il vicesindaco Gino Emili - e oggi abbiamo voluto ricambiare l'affetto e la vicinanza al popolo sardo, a chi in questa terra ne ha bisogno".

Sono nate 40 agnelline e i pastori di Cascia hanno pensato di arrivare a Nuoro per regalarle ai sardi che ora sono in difficoltà. Il gregge con le neonate partorite in Umbria è stato suddiviso tra un giovane pastore di Posada, Elias Taberlet, un altro di Ittiri, Felice Zara, e un allevatore di Caserta, Alessandro Bottigliero, a cui un branco di cani randagi aveva sterminato i suoi capi. "Ero sul lastrico - ricorda - da un giorno all'altro mi sono ritrovato con 170 pecore uccise. Questo gesto mi consente di andare avanti".

Ad accogliere la delegazione umbra, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, e i promotori dell'iniziativa: Prociv Italia, Coldiretti, Pastori sardi e l'associazione culturale Istentales, che dà il nome anche al gruppo musicale guidato da Gigi Sanna, e a cui è stato affidato il concerto che ha chiuso l'evento in piazza Italia.

Doveva esserci anche Matteo Boe, inizialmente tra i destinatari della donazione. Ma il clamore mediatico seguito alla notizia del suo coinvolgimento nell'iniziativa, hanno spinto gli organizzatori e lo stesso Boe a rinunciare.