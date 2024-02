Protesta trattori: traffico bloccato in centro a Cagliari

Trattori di traverso in via Roma: "Domani saremo dieci volte di più"

Di: Redazione Sardegna Live

Trattori di traverso e traffico bloccato nella centralissima via Roma a Cagliari dagli agricoltori e dai pastori che da tre settimane occupano l'area davanti al varco Dogana del porto.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per consentire alle auto di trovare una via di uscita. Allevatori e agricoltori chiedono a gran voce di incontrare a Cagliari la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che domani pomeriggio sarà in Fiera a Cagliari per chiudere la campagna elettorale del centrodestra per le regionali del 25 febbraio in Sardegna.

"Certo - spiega all'ANSA uno dei portavoce del presidio, Fabio Pitzalis - vogliamo far sentire la nostra voce anche a lei. Oggi siamo qui. E per ora ci mettiamo da parte anche perché c'è un'altra manifestazione in piazza del Carmine non nostra. Ma domani potremmo essere almeno dieci volte di più".