Incendio in una abitazione di Posada, intervengono i vigili del fuoco

Non sono chiare le cause del rogo

Di: Redazione Sardegna Live

Attorno alle ore 9 di questa mattina, a Posada, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all’interno dell’abitazione di un 90enne.

Sul posto, oltre ai militari della Stazione di Torpè, sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, che hanno domato l’incendio le cui fiamme hanno provocato l’annerimento delle pareti della cucina e dei danni agli arredi.

Fortunatamente non si registrano feriti.