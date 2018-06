"Back to Sardinia. Sulle tracce di D.H. Lawrence”: martedì al Caffè Tettamanzi

Presentazione del libro a cura di Rossana Copez e Giovanni Follesa

Di: Redazione Sardegna Live

Martedì 5 giugno, alle ore 18.30, in occasione dei 'Martedì Letterari' del Caffè Tettamanzi si terrà a Nuoro la presentazione del libro "Back to Sardinia. Sulle tracce di D.H. Lawrence" a cura di Rossana Copez e Giovanni Follesa (Condaghes - collana Pósidos).

Introduce e coordina Angelo Altea.

Saranno presenti i curatori del volume Rossana Copez e Giovanni Follesa.

Il libro - È il gennaio del 1921 quando David Herbert Lawrence, in compagnia della moglie Frieda, la sua Queen Bee, arriva in Sardegna. In navigazione dalla Sicilia sbarca a Cagliari e nove giorni dopo raggiunge Terranova (Olbia), passando per Mandas, Sorgono e Nuoro. Resoconto di quel viaggio è il celebre volume Sea and Sardinia.

Quasi cent’anni dopo nove autori sardi sono chiamati a percorrere il medesimo itinerario seguito da D.H. Lawrence. Fabrizio Demaria, Gianni Zanata, Giulia Clarkson, Giuseppe Corongiu, Andrea Atzori, Tonino Oppes, Emanuele Cioglia, Antonello Pellegrino e Giovanni Fancello hanno annotato nel proprio taccuino da viaggio, con occhi contemporanei, l’essenza della Sardegna di oggi e di chi la vive. Il volume è curato da Rossana Copez e Giovanni Follesa; per la parte iconograca si avvale del contributo di Giorgio Pellegrini.

Il risultato di Back to Sardinia è sorprendente: molto è cambiato da quel 1921, ma non tutto e non sempre in meglio!