Bonnanaro, annullata la fiera delle ciliegie

Stagione compromessa delle ciliegie per le brutte condizioni meteo

Di: Antonio Caria

La trentesima edizione della fiera delle ciliegie programmata per la tre giorni da venerdi 1 a domenica 3 giugno, a Bonnanaro, è stata annullata.

A darne notizia ufficiale è il presidente della Pro loco, Franco Soro che, in una nota, ha sottolineato come “a causa del maltempo, i produttori non possono garantire la disponibilità del prodotto”.