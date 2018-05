Guida col tasso alcolemico superiore al limite: 4 autisti denunciati

Nel corso dei controlli dei Carabinieri una ragazza di 25 anni è stata trovata in possesso di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, su disposizione del Comando Provinciale di Nuoro, hanno intensificato i controlli del territorio di competenza.

Il servizio, eseguito con l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha riguardato, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

Il dispositivo ha permesso di effettuare perquisizioni e controlli: 4 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria. In particolare, i 4 autisti sono stati deferiti poiché trovati alla guida delle rispettive autovetture in stato di ebbrezza alcolica: alla prova del test alcolemico sono risultati con un tasso ben al di sopra del limite consentito e per loro è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Inoltre, un quinto conducente, nello stesso servizio, una ragazza di 25 anni, è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana, per questo segnalata alla competente autorità amministrativa per l’uso di sostanze stupefacenti. I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.