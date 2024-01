Capoterra, ingannano un pensionato e gli svuotano il conto: denunciati

I cinque, tutti campani, lo hanno truffato tramite un SMS

Di: Alessandra Leo

Sono state denunciate per truffa aggravata e riciclaggio, cinque persone residenti tra Napoli e provincia, in particolare ad Afragola e Torre del Greco, durante la mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio, dai Carabinieri della stazione di Capoterra, al termine di un'articolata attività investigativa.

Vittima della truffa un ottantenne, nato a Sassari ma residente a Capoterra, a cui i truffatori hanno inviato un link tramite SMS, apparentemente proveniente dalla banca nella quale l'anziano tiene il conto e attraverso cui gli venivano presentati problemi nella funzionalità della home banking. Per correggerli, sarebbe stato necessario effettuare un intervento e dunque un accesso.

Immediatamente dopo è arrivata una telefonata da parte di un apparente operatore della banca, che lo invitava a inserire le proprie credenziali home banking per risolvere tale problematica. L'ottantenne ha aderito così alla richiesta e si è ritrovato su un sito, quello dei truffatori, che riproduce molto fedelmente quello della banca. A questo punto gli autori del raggiro si sono ritrovati in possesso delle credenziali dell'anziano e non hanno perso tempo a svuotargli il conto, poco meno di 3000 euro.

Dalla ricostruzione dei Carabinieri è emerso che il denaro è transitato sul conto del primo dei denunciati e da questo è poi passato in parte su altri quattro conti, come se i titolari di quelle carte Postepay si fossero spartiti il provento del colpo compiuto.

I cinque collaborano sistematicamente nell’attività illecita e i Carabinieri stanno cercando di approfondire ulteriormente.