Positivi alla cocaina due autisti di scuolabus: denuncia e patente ritirata

Choc a Teramo. I controlli presso gli ospedali hanno confermato i primi esiti

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Due conducenti di scuolabus sono risultati positivi alla cocaina. L’accaduto a Teramo dove, come informa TgCom 24, per entrambi sono scattati denuncia per guida in stato di alterazione causata da assunzione di stupefacenti e ritiro della patente.

La scoperta da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale di Teramo in merito al tema sicurezza nel trasporti scolastici, dal controllo degli automezzi alle condizioni psicofisiche degli autisti.

In due occasioni è stato così accertato che gli autisti avevano assunto droga. Presso gli ospedali del territorio, gli accertamenti di secondo livello hanno confermato l’esito dei primi che hanno poi fatto scattare la denuncia.