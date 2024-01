Castiadas. Compra cappelliera su FB ma era una truffa: 2 denunciati

Denunciati per il reato di truffa aggravata due uomini di 38 e 35 anni residenti a Messina

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono concluse ieri, a Castiadas, le indagini dei Carabinieri della locale Stazione svolte a seguito della querela presentata da un 62enne del luogo. Per il reato di truffa aggravata in concorso sono stati denunciati (in stato di libertà) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 38enne e un 35enne, entrambi originari e residenti a Messina, già noti per precedenti vicende giudiziarie.

I FATTI - Il 62enne avrebbe acquistato sul social network Facebook una cappelliera per auto attraverso un bonifico (tramite PostePay) inviato alla persona che aveva messo in vendita l’oggetto. La cappelliera, però, non è mai giunta a destinazione. I carabinieri hanno così individuato a chi fosse riconducibile la carta, che ha ricevuto la transazione di denaro, e chi materialmente utilizzasse l'utenza telefonica con la quale sono state svolte le contrattazioni.