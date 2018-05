Spirito Santo 2018: venerdì 18 maggio la corsa all’anello “Sotto le stelle”

L'evento ippico avrà inizio alle 19.00

Di: Antonio Caria

Sarà una corsa all’anello “Sotto le stelle” quella che si terrà venerdì 18 maggio dalle 19.00 a Torralba. La manifestazione, inserita all’interno del programma dei festeggiamenti in onore dello Spirito Santo 2018, prevede un montepremi di 3mila euro (variabile in base al numero degli iscritti) e sarà suddiviso in 1600 euro al primo classificato, 700 al secondo, 500 al terzo, 150 al quarto e 50 al quinto.

In base al regolamento predisposto dagli organizzatori, dovranno rispettare tutte le norme veterinarie. Inoltre, il cavallo dovrà essere sottoposto al vaccino antinfluenzale e al test di Coggins. Inoltre, i cavalieri dovranno indossare un abbigliamento idoneo all’evento e, potranno essere sottoposti al test alcolemico. La quota di iscrizione è stata fissata in 50 euro.

Il regolamento sarà disponibile sul posto e nell’evento Facebook “Corsa all’anello 2018-Torralba”. La serata sarà presentata dal domatore e maestro di equitazione, Angelo Masia di Bonnanaro. Maggiori informazioni ai numeri 3459495909 e 3488749036.