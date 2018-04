Rissa tra giovani al Poetto, accoltellato un cagliaritano: denunciato un 20enne

E’ accaduto sul lungomare, nella zona di Quartu S.Elena

Di: Alessandro Congia

La lite a suon di coltellate tra gli spazi esterni della passeggiata antistante il Sax Beach e il Beer Beach di Quartu, (lungomare Poetto), ha un epilogo: una denuncia per lesioni nei confronti di un 20enne originario di Decimoputzu.

E’ stato lui stesso a contattare il 112 dei Carabinieri auto-denunciandosi ai militari: per futili motivi intorno alle 23 una discussione con un 42enne cagliaritano (ricoverato al Brotzu per una ferita alla gamba destra), è sfociata in una rissa dalla quale è spuntato dalla tasca del ragazzo un coltello che ha ferito il rivale.

Fortunatamente l’episodio non è degenerato ma poteva andare sicuramente molto peggio. Sul luogo dell’aggressione, oltre ai militari della Radiomobile di Quartu, (coordinati dal Maggiore, Valerio Cadeddu), anche i soccorritori del 118.