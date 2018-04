Caritas, sgombero al centro di viale S.Ignazio: “L’edificio cade a pezzi”

La struttura accoglie ogni giorno centinaia di persone bisognose

Di: Alessandro Congia

Dormitorio e pasti caldi? Se ne riparlerà tra un anno circa, periodo entro il quale l’edificio di fronte all’Anfiteatro Romano di Cagliari sarà oggetto di importanti e fondamentali lavori di riqualificazione e manutenzione. Meta quotidiana per padri di famiglia, tossicodipendenti, persone e mamme senza lavoro, è anche sede di diverse associazioni che sostengono chi ha difficoltà.

Così, quasi un centinaio di ospiti alla Caritas, hanno fatto le valige per essere trasferiti in altre strutture analoghe di accoglienza: l’assessorato comunale alle Politiche Sociali però rassicura: nessuno rimarrà in strada o sotto un ponte, gli ospiti infatti saranno destinati in alloggi e sistemazioni attrezzate di tutto punto.

Per quanto riguarda il servizio della mensa per i bisognosi, anche in questo caso le altre sedi cittadine (Sacro Cuore, mensa delle suore e non solo), garantiranno l’assistenza dei pasti caldi così come accadeva ogni giorno nel Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II°.

(Nella foto in alto a sinistra, il direttore della Caritas Diocesana, don Marco Lai).