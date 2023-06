Sinnai, distrugge la scuola e ruba cibo dalla mensa: arrestato 36enne

I danni che ha causato ammontano a oltre 20mila euro

Di: Alessandra Leo

Ha danneggiato le porte e parte del mobilio della scuola, l’Istituto Comprensivo numero 2 di via Caravaggio a Sinnai, per poi allagare il piano terra e svuotare sul pavimento tutti gli estintori.

È stato fermato dai carabinieri di Maracalagonis mentre portava via diversi generi alimentari rubati dalla mensa. L’uomo, un 36enne del luogo, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie, è stato così arrestato per furto aggravato e danneggiamento

L'area dell’istituto è videosorvegliata ed è già stato accertato fosse lui a compiere i danni che complessivamente ammontano a oltre 20mila euro.

L'arrestato è stato trattenuto presso la caserma di Sinnai e poi condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.