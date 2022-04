Ersu Sassari, la capienza della mensa torna al 100%

Da lunedì 4 aprile disponibili 450 posti in sala

Di: Redazione Sardegna Live

Da lunedì 4 aprile la mensa dell'Ersu di Sassari torna alla capienza pre Covid, con il 100% dei posti in sala disponibili.

A partire dalla prossima settimana i 450 posti a sedere della sala refezione potranno essere occupati in contemporanea generando un flusso costante di studenti tra le 12.30 e le 14.30 per il pranzo e le 19.30 e le 21 per la cena: considerati i 1100 pasti erogati in questi ultimi giorni, si stima che si arriverà immediatamente a numeri da periodo pre-pandemia, con circa 1500 studenti ospitati in mensa, tra pranzo e cena.

Restano attive le misure per il contenimento del virus, ovvero il possesso del green pass base per accedere nei locali refezione, il controllo della temperatura, l'igienizzazione delle mani all'ingresso e l'obbligo di indossare una mascherina protettiva, che potrà essere rimossa esclusivamente durante il consumo del pasto.