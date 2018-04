Nasconde la droga nei calzini: arrestato 43enne

E' stato anche denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri pomeriggio gli agenti della Sezione Volanti della Questura ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 43enne, sassarese, con precedenti di polizia.

Intorno alle 14 circa, i poliziotti, impegnati in servizio di controllo del territorio, nel transitare in una via del centro cittadino, hanno notato l’uomo vicino a degli studenti che alla vista degli agenti si sarebbe disfatto di un coltello a serramanico, conficcando la lama sulla corteccia di un albero.

I poliziotti, dopo averlo fermato e recuperato il coltello, hanno accompagnato il 43enne presso gli uffici della Questura, al fine di deferirlo all’Autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti/armi atti ad offendere.

Da un successivo controllo, l’uomo, peraltro, sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, è stato trovato in possesso, occultate in un calzino, di 21 dosi contenente sostanza stupefacente, rivelatasi alle successive analisi effettuate dal personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, marijuana-hashish.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno ulteriormente rinvenuto circa 50 grammi di eroina, 2 passamontagna e una pistola semiatomatica.

Il 43enne è stato quindi tratto in arresto e accompagnato presso la locale Casa Circondariale di Sassari-Bancali,per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale.