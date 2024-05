Sassari. Mascia e Todde aprono campagna elettorale: "Tocca a noi"

Teatro Verdi gremito per il candidato sindaco del Campo largo, presente la governatrice Alessandra Todde

Di: Redazione Sardegna Live

"Ora tocca a noi, come generazione e come classe dirigente e gruppi che da anni lavorano per cambiare la città, per darle un destino e un futuro". Giuseppe Mascia, candidato sindaco del campo largo a Sassari, è galvanizzato dall'entusiasmo del Teatro Verdi gremito di candidati e simpatizzanti e apre ufficialmente la campagna elettorale lanciando un messaggio di speranza.

"Abbiamo progetti grandi per fare Sassari grande. Vogliamo una città unita con tutto il territorio, perché abbiamo una responsabilità verso tutte le comunità circostanti e tutto il territorio".

Al suo fianco Mascia ha la presidente della Regione, Alessandra Todde, che dal palco dà il suo endorsement per il candidato del Pd, scelto da tutto il campo largo: "Il nostro Campo ce la può fare, può vincere. L'onda di destra è ancora forte, ma quando ci uniamo, non ce n'è per nessuno. Qua non vedo facce di persone use alla politica, ma vedo persone che si stanno riavvicinando alla politica, che vedono un progetto, che credono e vedono che le cose si possono fare".

"Il candidato Mascia è una persona per bene - aggiunge la governatrice sarda -, una persona capace, in gradi di interpretare i valori che stiamo cercando di riportare al centro".

Mascia, consigliere comunale uscente e segretario provinciale del Pd, puà contare sull'appoggio di sette liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Futuro Comune, Fare Città, Orizzonte Comune, Sassari Progressista e Solidale.