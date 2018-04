Albeschida, la Onlus che aiuta i malati psichici: “Locali a soqquadro, ladri insensibili”

Vandali e ladri senza cuore a Carbonia

Di: Alessandro Congia

A denunciare l’episodio assurdo è Sara, una ragazza molto vicina al sodalizio che si occupa di aiutare chi soffre: “Stanotte, ennesimo furto ai danni dell’associazione di volontariato Albeschida, particolarmente vicina alla mia famiglia e al nostro sentire, associazione a supporto dei sofferenti psichici. Ennesima vigliaccata, tanto più vigliacchi perchè hanno rubato il poco che c'era da rubare ma tanto per chi ha poco, tanto più vigliacchi perchè hanno anche compiuto atti di vandalismo e questo è inaccettabile: è un’offesa verso chi si prodiga nell’associazione che supporta le persone con disagio e le aiuta a riprendere una vita normale prima, all'interno della comunità e dopo continua a indirizzarle all'esterno.

È inspiegabile che ci sia tanto accanimento, e tanti attacchi, continui e ripetuti, contro questo che è patrimonio sociale di tutta la città, dove sono nata e cresciuta. Le richieste, che l’Ats predisponga un impianto di video sorveglianza, non sono state ancora accolte, per impedire ulteriori danni. Insomma si sta a Guardare quando si dovrebbe agire, i tempi dei furti criminali sono più rapidi della burocrazia silente. Un impianto di Videosorveglianza immediata è una richiesta insensata? Carbonia e Albeschida aspettano risposte. Io sono disponibile per qualsiasi contatto. Aiutatemi a condividere per impedire tutto questo disastro. Grazie, Sara”