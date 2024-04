Ex finanziere 85enne sorprende i ladri in casa e spara: un ferito

L’arma regolarmente detenuta era custodita sotto il cuscino dell’uomo

Di: Redazione Sardegna Live, immagine simbolo

Un finanziere 85enne in pensione ha sorpreso i ladri nella propria casa e ha sparato contro di loro con un colpo di pistola ferendone uno. L’accaduto, come riporta TgCom 24, nella serata di sabato 27 aprile a Longuelo, in provincia di Bergamo.

Il ferito, che non è in gravi condizioni, è un 26enne albanese: è stato fermato dalla polizia fuori dall’abitazione in cui si era introdotto e arrestato dopo essere stato curato e dimesso dall’ospedale.

Rintracciato e arrestato anche il suo complice, anch’egli un albanese di 26 anni. Entrambi si trovano in prigione con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Armati di passamontagna, i due si sono introdotti nella villetta dei coniugi attraverso una portafinestra, sorprendendo l’anziano a letto mentre guardava la tv e minacciandolo di consegnare loro contanti e gioielli.

L’ex finanziere, la cui posizione si trova attualmente al vaglio, custodiva la pistola, regolarmente detenuta, sotto il cuscino, ha impugnato l’arma e sparato. In casa con lui c’era sua moglie, che in quel momento si trovava al piano di sopra, che ha provveduto ad allertare il 112.