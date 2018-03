Boom passeggeri in aeroporto. Scanu: “Auspicio per superare i 4mln del 2017”

Dati in crescita al “Mario Mameli” di Elmas

Di: Alessandro Congia

Week end di Pasqua e pasquetta all’insegna di numeri importanti per lo scalo aeroportuale Cagliari-Elmas: 364 movimenti, posti offerti 63.048, con circa 55mila passeggeri in transito, dati che sono la somma di arrivi e partenze: «Secondo le stime, nel periodo pasquale di quest’anno i numeri rimarranno pressoché invariati rispetto allo stesso periodo del 2017 – afferma entusiasta Alberto Scanu, amministratore delegato Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari Un dato che conferma il trend positivo dello scalo cagliaritano. Infatti dal 1° gennaio al 15 marzo 2018, i passeggeri in arrivo e partenza al ‘Mario Mameli’ sono stati 551.097 (+9,49% rispetto al 2017), di cui 478.059 (+4,52%) sui collegamenti nazionali e 73.038 (+58,86%) su quelli internazionali. Il confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso evidenzia anche una crescita dei movimenti: 3.986 (+6,24%). L’aumento registrato nei primi mesi dell’anno, in particolare per quanto riguarda i dati sui voli internazionali è, dunque, di buon auspicio per il raggiungimento e superamento del traguardo dei 4 milioni di passeggeri registrato nel 2017».

LE TRATTE. Questo è l’elenco delle principali destinazioni servite con voli diretti di linea dall'Aeroporto di Cagliari durante la stagione estiva IATA '18 (25.03.18- 27.10.18): Rotte internazionali ALTENRHEIN (People's Vienna Line) AMBURGO (Eurowings) AMSTERDAM (KLM) BARCELLONA EL PRAT (Vueling) BARCELLONA GIRONA (Ryanair) BASILEA (easyJet) BERLINO SCHÖNEFELD (easyJet) BERLINO TEGEL (easyJet - Eurowings) BERNA (Skywork) BORDEAUX (Volotea) BRUXELLES CHARLEROI (Ryanair) COLONIA (Eurowings) CRACOVIA (Ryanair) DÜSSELDORF (Eurowings) DÜSSELDORF WEEZE (Ryanair) FRANCOFORTE (Condor - Lufthansa) FRANCOFORTE HAHN (Ryanair) GINEVRA (easyJet) HANNOVER (Eurowings) LILLE (TUIfly) LIONE (Volotea) LONDRA GATWICK (British Airways) LONDRA SOUTHEND (Air Malta) LONDRA STANSTED (easyJet - Ryanair) LUSSEMBURGO (Luxair) MADRID (Iberia Express - Ryanair) MALTA (Air Malta) MANCHESTER (Ryanair) METZ (TUIfly) MOSCA DOMODEDOVO (S7) MONACO (Eurowings - Lufthansa) NANTES (Volotea) NIZZA (easyJet) PARIGI BEAUVAIS (Ryanair) PARIGI CH. DE GAULLE (Air France - TUIfly) PARIGI ORLY (easyJet) PRAGA (Smartwings/Travelservice) STOCCARDA (Eurowings) TOLOSA (Volotea) VARSAVIA MODLIN (Ryanair) VIENNA (Austrian) ZURIGO (Edelweiss) Rotte nazionali ANCONA (Volotea) BARI (Ryanair) BERGAMO (Ryanair) BOLOGNA (Ryanair) CATANIA (Ryanair) CUNEO (Ryanair) GENOVA (Volotea) MILANO LINATE (Alitalia) MILANO MALPENSA (easyJet - Neos) NAPOLI (easyJet - Volotea) PARMA (Ryanair) PISA (Ryanair) ROMA CIAMPINO (Ryanair) ROMA FIUMICINO (Alitalia) TORINO (Blue Panorama - Volotea) TRAPANI (Aliblue Malta) TREVISO (Ryanair) VENEZIA (easyJet - Volotea) VERONA (Neos–Ryanair-Volotea-Alitalia).