Gli aeroporti di Olbia e Alghero riducono i livelli di illuminazione

Gli aeroporti di Olbia e Alghero aderiscono all'iniziativa "M'illumino di Meno 2024: no borders"

Di: Redazione Sardegna Live

Gli aeroporti di Olbia e Alghero aderiscono all'iniziativa "M'illumino di Meno 2024: no borders" promossa dal programma radiofonico Caterpillar in onda su Rai Radio 2, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e delle buone abitudini in materia di consumi.

Venerdì 16 febbraio, i due scali aeroportuali del nord Sardegna, gestiti dalle società Geasar e Sogeaal ridurranno i livelli di illuminazione nelle piazzole di sosta aeromobili non utilizzate durante le operazioni, nei negozi e nelle hall principali dei due terminal. Verranno poi implementate azioni specifiche all'interno delle rispettive aerostazioni.

Nell'aeroporto Olbia Costa Smeralda verranno disattivate le scale mobili e promosso l'uso delle scale, verranno ridotti i livelli di illuminazione nei locali bar e ristoranti e verrà creato un menu specifico con tempi di cottura e consumo energetico ridotti. L'aeroporto di Alghero ha pianificato alcune attività come la diffusione tra i dipendenti di un decalogo per uno stile di vita sostenibile, con suggerimenti per il risparmio energetico e la trasmissione di un video sui monitor dell'aeroporto, che illustra le azioni volte al risparmio energetico realizzato, con la partecipazione dei lavoratori aeroportuali.

L'iniziativa M'illumino di Meno nasce nel 2005, in concomitanza con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, quando Rai Radio2, tramite la trasmissione Caterpillar, ha deciso di sensibilizzare i suoi ascoltatori sul tema dei consumi energetici. Tematica verso la quale le due società di gestione degli scali aeroportuali di Olbia e Alghero dimostrano un impegno costante e crescente.