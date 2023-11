Cagliari, Panchine rosse in aeroporto contro la violenza sulle donne

L’Aeroporto di Cagliari celebra il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, colorando di rosso due panchine e unendo la propria voce al coro di quanti, nella società civile, ritengono che il tema meriti tutta l’attenzione possibile.

Nella giornata del 25 novembre l’aerostazione sarà simbolicamente illuminata di rosso.

Nata dall’idea di alcune dipendenti dell’aeroporto cagliaritano che da anni cercano di sensibilizzare colleghi e utenti sul tema della violenza sulle donne e sulla disparità di genere, l’iniziativa ha coinvolto i vertici del gruppo SOGAER che hanno aderito al progetto per dare maggiore visibilità al tema della violenza di genere anche nello scalo del capoluogo sardo.

Due panchine davanti all’aerostazione sono state colorate di rosso e contrassegnate con degli adesivi che uniscono la scarpa rossa da donna, oggetto-simbolo della campagna internazionale di sensibilizzazione, allo slogan “No alla violenza sulle donne”. Le installazioni sono posizionate una al piano Arrivi e uno a quello Partenze per ampliare il raggio d’azione dell’iniziativa e intercettare un pubblico più vasto possibile.

L’intento è quello di invitare anche i passeggeri, gli operatori e i visitatori dell’Aeroporto di Cagliari a fermarsi sulle panchine rosse per riflettere, per non dimenticare, per individuare un percorso condiviso che, attraverso azioni concrete, promuova un dibattito utile a contrastare e sconfiggere la piaga della violenza di genere.

Come tante altre panchine rosse in Italia e nel mondo, anche quelle appena inaugurate presso lo scalo cagliaritano saranno presto mappate e visibili su www.panchinerosse.it, sito dedicato alla promozione del progetto di sensibilizzazione su femminicidio e violenza contro le donne su scala globale.