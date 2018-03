Binos de Fozzas 2018: oggi riunione organizzativa promossa dalla Pro loco

La manifestazione enogastronomica si terrà sabato 21 aprile

Di: Antonio Caria

Si terrà questa sera alle 19.00, presso la sede della Pro loco di Bonnanaro, la prima riunione organizzativa in vista della settima edizione di “Binos de Fozzas” , promossa per sabato 21 aprile 2018.

L’Associazione guidata dal neopresidente Franco Soro ha deciso di non perdere tempo e iniziare già da subito a mettere in moto la macchina organizzativa in vista di questo importante evento con l’enogastronomia.

Un appuntamento che nel corso di questi anni ha richiamato molti turisti, provenienti anche da apesi lontani. A caratterizzarlo, ovviamente, l’ottima qualità del vino proposto e dei vari piatti legati alla gastronomia locale.

Da molti anni, ormai, l’enologia è diventata un punto di forza dell’economia bonnanarese. Molti residenti, infatti, hanno deciso di puntare su questa importante risorsa che, in futuro, potrebbe creare anche posti di lavoro.

Come comunicato dalla Pro loco, la manifestazione si terrà sabato 21 aprile mentre le domande di partecipazione sono disponibili presso la sede sita nel Comune vecchio.

Tuttavia, non si ferma solo a “Binos de Fozzas” l’attività dell’Associazione. Nella giornata di ieri si è tenuto un primo incontro, al quale hanno partecipato anche alcuni esperti di poesia sarda, per il premio letterario dedicato a Giuseppe Raga.