Sabato 24 marzo l’undicesima edizione di “Ajò a Chentina”

Nello splendido scenario del Centro storico una festa itinerante dell’enogastronomia organizzata dalla Pro loco

Di: Antonio Caria

Mancano ormai pochi giorni all’undicesima edizione di “Ajò a Chentina”, in programma per sabato 24 marzo. Dalle 18.00, il bellissimo Centro storico di Torralba si animerà per questa manifestazione itinerante dedicata interamente all’enogastronomia.

Un evento reso possibile grazie all’intenso portato avanti in queste settimane della Pro loco guidata dalla sua Presidente Rossana Masala, con il valido contributo dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Dore.

Una degustazione dei piatti tipici locali e l’assaggio del buon vino che avverrà nelle cantine situate lungo il percorso. Il costo della sacca e del bicchiere sarà di 10 euro (anche con prevendita).

I “Disordinati” proporranno il maiale in umido, l’Associazione Micologica Torralbese la polenta con funghi, i “Cogoni” la trippa, l’Arcieri Meilogu “Su pane a fittas”, il Comitato di Sant’Antonio Abate la pecora bollita con patate e formaggio, “Su Furru” la fregola con carciofi e agnello, “La Maison” guisadu di pecora, la Pro loco agnello con finocchi, la Caritas i dolci, “Le Ogliastrine” i culurgiones e le fritelle con cipolle, e la cantina “Pumari” i fagioli con la salsiccia.

Ad accompagnare i visitatori in questo tragitto i canti dei cori di Bonorva e di Mores mentre nella postazione finale allestita in via Vittorio Emanuele dal Comitato dello Spirito Santo 2018 sarà Dino Nurra con la sua band a fare da sottofondo musicale.