Ladro seriale arrestato a Sassari

L'uomo è stato fermato al termine di una lunga indagine

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno dato esecuzione ad una misura cautelare disposta dal Gip presso il Tribunale di Sassari, nei confronti di C.A, trentaduenne, con numerosi precedenti di polizia.

Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per diversi episodi che lo vedono responsabile fra l’altro di una rapina impropria.

In quella occasione il trentaduenne, presso l’attività commerciale Cisalfa, pur di assicurarsi la fuga aveva aggredito una delle commesse che aveva cercato di fermarlo, causandole delle lesioni.

L’uomo è anche l’autore di un furto con scasso in una profumeria dove, in seguito ai rilievi effettuati dalla polizia scientifica, è stata rilevata una impronta digitale successivamente attribuita inconfutabilmente all’arrestato.

Allo stesso 32enne è stato attribuito un tentativo di furto aggravato avvenuto in un’abitazione sita in una via del centro cittadino, dotata di impianto di video sorveglianza.

Sono al vaglio degli inquirenti altri numerosi furti avvenuti in città per i quali si sospetta che l’autore sia sempre il trentaduenne.

Rintracciare l’uomo è stato particolarmente difficoltoso. Solo tramite un incessante lavoro di osservazione e ricerca è stato assicurato alla giustizia, mettendo fine a tutta una serie di atti delittuosi e violenti.

Dopo l’arresto C.A. è stato condotto presso il carcere di Bancali, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.