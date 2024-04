Alla Polizia locale di Sassari un premio nazionale Anci

Nei giorni scorsi la Polizia locale di Sassari ha ricevuto un prestigioso premio nazionale dall'Anci per i progetti portati avanti nelle scuole e per i giovani

Di: Redazione Sardegna Live

Un Comando vicino alle persone e ancora di più ai giovani, per spiegare loro i principi della legalità e della correttezza e allo stesso tempo farli sentire tutelati e protetti. È grazie a questo che nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale si è aggiudicata il premio “Sicurezza Urbana Anci 2023”, assegnato alla Polizia locale di Sassari a Roma nella sede nazionale dell’Associazione dei Comuni italiani. Il Comando, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione cittadina, ha vinto il premio per il miglior progetto scolastico 2023: “Tuttiperuno”, campagna di sensibilizzazione e contrasto rispetto ai temi del bullismo e del cyberbullismo promossa dal Comando di Polizia locale sotto la direzione del comandante Gianni Serra, il coordinamento del maggiore Fresi e dalle agenti Carta Federica e Fattacciu Serena. Insieme all’assistente Filippo Petretto, sempre presente a supporto di ogni iniziativa, sono stati tutti invitati alla cerimonia a Roma durante la quale hanno ritirato il premio.

Il riconoscimento, giunto alla diciottesima edizione, ha premiato i nuclei di Polizia Locale che nel corso dello scorso anno si sono distinti nelle attività di sicurezza urbana con progetti e iniziative di valore straordinario.

Il progetto di Sassari ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nazionale per l'incisività del messaggio trasmesso agli adolescenti e per l'articolazione del percorso sviluppato nel corso dell'intero anno scolastico. Sono state organizzate numerose giornate di sensibilizzazione e realizzate nelle classi delle scuole secondarie, incentrate su confronti costanti e dibattiti attuali sul tema del bullismo e del cyberbullismo a cui hanno partecipato alunni, docenti e agenti. Nelle scuole è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro formato da studenti a cui affidare il monitoraggio di questo fenomeno all'interno degli istituti e ciò con la finalità di favorire efficaci strumenti di prevenzione e di contrasto, e di cogliere i primi campanelli di allarme.

Ma questo progetto ha, anche, previsto numerosi momenti di riflessione e di informazione, realizzati nelle piazze e nei luoghi di aggregazione degli adolescenti e, infine, la partecipazione attiva delle scuole alla campagna di sensibilizzazione con la realizzazione da parte di ogni singola scuola aderente al progetto di un cortometraggio sul tema che è stato presentato in concorso tra tutti gli istituti nel convegno conclusivo della campagna di legalità, in cui si è ulteriormente analizzato il fenomeno di fronte a tecnici, insegnanti, dirigenti, rappresentanti istituzionali e studenti, e si sono potute ascoltare le testimonianze drammatiche del presidente della Fondazione Carolina, Paolo Picchio, e di una giovane sassarese vittima di bullismo per anni. Oggi, a disposizione di ragazze e ragazzi che ne hanno bisogno, c’è un numero loro dedicato (3294203949 e 079274100) a cui potersi rivolgere in totale sicurezza, per sentirsi protetti e non più soli nel gestire situazioni di pericolo o di sopprusi.

Durante la cerimonia a Roma è stato presentato anche il Rapporto 2023 sulle attività delle Polizie locali, che ha evidenziato come queste assumono sempre più la veste di attori della sicurezza nei territori comunali; il rapporto Anci 2023 mette in risalto il loro ruolo nelle attività di sicurezza stradale, nella prevenzione e repressione dei reati, nell'espletamento dei compiti di polizia commerciale, ambientale ed edilizia, nelle attività di polizia giudiziaria e nella sicurezza urbana. La Polizia locale, si è detto, è l'unica polizia di prossimità presente nelle città, il cui compito è quello di stimolare la creazione di una rete di relazioni con i cittadini, le categorie produttive, le associazioni, la scuola e le altre istituzioni. «Oggi le polizia locali più moderne, come la nostra – spiega il comandante Gianni Serra -, dispongono di nuclei specialistici attivi nel contrasto dei reati predatori (rapine, furti ecc) e nella repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in ogni azione rivolta a migliorare la vivibilità di un territorio, la coesione sociale, la convivenza civile. Il valore aggiunto è dato dall'impegno verso i giovani per radicare in loro la cultura della legalità, e la nostra polizia locale con le innumerevoli iniziative che giornalmente rappresenta un modello da imitare».

«Come sottolinea spesso il sindaco Nanni Campus agli agenti neoassunti e non – continua il comandante -, il lavoro di agente di Polizia locale è un servizio che garantito e offerto a tutti i cittadini e le cittadine. Informare, prevenire e sensibilizzare su tematiche importanti rientra tra i compiti di ognuno di noi, che tuttora continuiamo a farlo presso tutte le scuole di ogni ordine e grado, facendo da portavoce non solo in merito al bullismo e/o al cyberbullismo ma anche rispetto a tematiche altrettanto importanti quali l’educazione stradale, la prevenzione dell’uso di alcol e droga, L’incidentalità causata dall’abuso di tali sostanze, la violenza di genere, il “revenge porn” e i rapporti interpersonali di tipo tossico».

Alla cerimonia a Roma è intervenuto il sindaco di Ercolano, delegato alla Sicurezza urbana e vicepresidente Anci, Ciro Buonajuto. «La sicurezza dei nostri cittadini – ha spiegato Buonajuto – è una priorità assoluta per le nostre comunità. Sono orgoglioso del lavoro instancabile svolto dagli agenti di Polizia locale in ogni parte dello Stivale, che giorno dopo giorno garantiscono sicurezza ai cittadini. La presentazione del Rapporto nazionale sull’attività della Polizia locale e la consegna del Premio Sicurezza Urbana – ha aggiunto il vicepresidente Anci – è un’importante opportunità per confrontarsi sulle “best practice” e per riconoscere e celebrare l’impegno straordinario dei nostri operatori».