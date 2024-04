Travestito da Topolino, faceva selfie con le famiglie e le rapinava

Arrestato un 29enne a Bologna, complice dei furti la sua compagna che si vestiva da Minnie

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Si vestiva da Topolino, amatissimo personaggio di Walt Disney, per avvicinare passanti e famiglie con bambini, con la scusa di scattare foto e selfie assieme, e poi li rapinava mentre erano distratti.

Il 29enne romeno, già conosciuto per precedenti, è stato però scoperto e identificato dagli agenti di polizia mentre era "in borgese" in compagnia della sua compagna e sua complice, che si vestiva da Minnie.

Cinque anni di carcere per il 29enne, a carico del quale, com’è emerso dai controlli delle forze dell’ordine, secondo quanto riporta SkyTg 24, ci sono furti e rapine commessi a Bologna dal 2017.