In contromano sulla Carlo Felice dopo aver bevuto: fermato dalla polizia

Il 34enne era recidivo. Sanzione e ritiro della patente

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle prime ore della mattinata dello scorso 21 aprile, all’altezza della progressiva chilometrica 95 in direzione nord Cagliari-Sassari, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Laconi hanno intercettato e fermato presso il territorio di Oristano il conducente di un furgone bianco che viaggiava in contromano dopo numerose segnalazioni di automobilisti che pericolosamente lo incrociavano.

Il conducente, un giovane trentaquattrenne, dopo essere stato fermato è stato sottoposto al controllo etilometrico che ha dato esito positivo. A seguito dell’accaduto il giovane è stato sanzionato per essersi messo alla guida con un tasso alcolemico due volte superiore al limite massimo consentito dalla legge, con ritiro immediato della patente.

Nota di rilievo è che al trentaquattrenne nel 2019 gli era stata già sospesa la patente di guida sempre per guida in stato di ebbrezza, per un periodo di quattro mesi. L’intervento della pattuglia è stato fondamentale, avendo evitato conseguenze più gravi, considerato che il fatto si è verificato di domenica mattina e lungo la strada più importante della Sardegna.